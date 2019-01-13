غاتوزو: هيغوايين عازم على ترك ميلان

أكد جينارو غاتوزو مدرب نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، تصميم مهاجمه الأرجنتيني، غونزالو هيغوايين، على الرحيل عن الفريق، في ظل تقارير عن رغبته في الانتقال إلى صفوف تشلسي الإنجليزي.

وانضم المهاجم البالغ 31 عاما إلى النادي اللومباردي في يوليو الماضي معاراً من يوفنتوس لمدة موسم مع خيار الشراء، إلا أنه عانى في صفوف الفريق ولم يقدم الأداء المتوقع منه، مكتفيا بتسجيل ثمانية أهداف في مختلف المسابقات.

ولم يسجل هيغوايين السبت في المباراة التي خاضها فريقه ضد مضيفه سمبدوريا في دور الـ16 لمسابقة كأس إيطاليا، وانتهت بفوز ميلان بهدفين بعد التمديد.

وقال غاتوزو بعد المباراة: عندما يتخذ لاعب قراره يصبح من الصعب إقناعه بخلاف ذلك، علاقتي به تقوم على الصراحة الكاملة، ونقول الأمر لبعضنا البعض، حالياً هو لاعبنا ونحن متمسكون به. لا أعرف ما سيحصل.

وأشارت تقارير صحافية إيطالية هذا الأسبوع إلى أن هيغوايين توصل إلى اتفاق مع تشلسي للانضمام إلى صفوفه، حيث سيعود للعب في إشراف المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، مدربه السابق في نابولي.

ودفع ميلان 18 مليون يورو لاستعارة هيغوايين، في صفقة تتضمن بندا يمكن من خلال جعل الانتقال دائما مقابل 36 مليون يورو إضافية.

وتمتع هيغوايين بأفضل موسم له في كرة القدم الإيطالية مع ساري في نابولي، حينما سجل 36 هدفا (رقم قياسي) في الدوري المحلي موسم 2015-2016 وفي ثلاثة أعوام أمضاها مع نابولي، سجل المهاجم الدولي الأرجنتيني 91 هدفا، قبل الانتقال إلى يوفنتوس في 2016 لقاء 90 مليون يورو.

وقال غاتوزو، لاعب خط الوسط السابق لميلان: من الصعب أن أقدم له النصيحة، لأن مسيرة اللاعب تمتد لفترة 13 أو 14 عاما، وهذا قراره وليس قراري. الأهم بالنسبة إلي أن نتحدث من رجل إلى رجل، أن ننظر في عيني بعضنا البعض ونقول الحقيقة.

وتابع: ما زلت لا أفهم الأسباب التي تجعل من هيغوايين غير سعيد في ميلان، لأنني أرى شابا سعيدا منخرطا في غرفة تغيير الملابس، سنرى ما سيحدث.