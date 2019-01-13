هدف غريزمان يعزز موقع أتلتيكو في الوصافة

عزز أتلتيكو مدريد تواجده في المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ليفانتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري.



ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنطوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في المسابقة.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، محققاً انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثمان.



في المقابل، توقف رصيد ليفانتي عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر، متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.