وفاة ماسينغا نجم جنوب إفريقيا في مونديال فرنسا

أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم يوم الأحد عن وفاة المهاجم الدولي السابق إفريقيا فيل ماسينغا عن 49 عاماً، وهو نجم الفريق الذي شارك في النهائيات للمرة الأولى في مونديال فرنسا 1998.



واحترف ماسينغا في صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي بين عامي 1994 و1996 كما لعب في صفوف سانت جالين السويسري وسالرنيتانا وباري الإيطاليين.



وقال داني جوردان رئيس الاتحاد: يوم حزين لكرة القدم الجنوب إفريقية، فيل لاعب مخلص لكرة القدم سواء داخل أو خارج الملعب. وسجل ماسينغا ظهوره الأول في منتخب جنوب إفريقيا في يوليو 1992 في المواجهة أمام الكاميرون. واشتهر بهدفه في شباك منتخب الكونغو مما منح منتخب جنوب إفريقيا الظهور الأول في كأس العالم 1998.



وشارك فيل مع منتخب جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية عام 1996. كما خاض 31 مباراة مع ليدز يونايتد وسجل خمسة أهداف.