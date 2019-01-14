إصابة بنزيمة تجبر ريال مدريد على التفكير بمهاجم جديد

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مجبراً على التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بكسر في أحد أصابع اليد اليسرى.



وتعرض بنزيمة للإصابة خلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد الأحد 2 - 1 على مضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني.



وخضع بنزيمة لفحوصات فجر الاثنين في العاصمة الإسبانية مدريد، ومن المنتظر أن يصدر ناديه خلال الساعات المقبلة بياناً يسلط فيه الضوء على نتائج هذه الفحوصات والمدة المتوقعة لغياب اللاعب.



وإذا تقرر خضوع بنزيمة لإجراء جراحة في اليد فسيكون من المؤكد غيابه عن مباراتي ريال مدريد أمام ليغانيس يوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا وأمام إشبيلية يوم الأحد في مسابقة الدوري المحلي.

وقال المدير الفني لريال مدريد، سانتياغو سولاري، عقب المباراة إن كريم بنزيمة اضطر لمغادرة الملعب قبل انتهاء اللقاء لأنه كان يشعر بألم كبير جراء الكسر الذي تعرض له في إصبع اليد.



وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أنه في ظل غياب بنزيمة بجانب غاريث بيل وماركو أسينسيو للإصابة سيكون على النادي مراجعة حساباته فيما يخص التعاقد مع مهاجم جديد هذا الشتاء.



ورغم ذلك، لا يزال سولاري يؤكد أن التعاقد مع لاعبين جدد حاليا لا يدخل ضمن خططه الراهنة، إلا أن الوضع الحالي في ريال مدريد ينبئ باقتراب دخوله في أزمة كبيرة نظرا للنقص الشديد في عدد اللاعبين القادرين على شغل مركز المهاجم رقم 9.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لم يبرم أي صفقات شراء لاعبين جدد لمواجهة أزمة طارئة منذ أن أتى باللاعب التوغولي إيمانويل أديبايور عام 2011 ليحل بدلا من الأرجنتيني غونزالو هيغوايين المصاب.

ويعد المهاجم الأرجنتيني ماور ايكاردي، نجم انتر ميلان الإيطالي، هو أبرز المرشحين للانتقال لريال مدريد في الوقت الراهن، حيث إنه يرفض حتى الآن تمديد تعاقده مع فريقه الحالي، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 110 ملايين يورو.