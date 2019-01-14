الثاني من مارس موعداً لـ"كلاسيكو" الأرض

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة دوري كرة القدم الإسباني للمحترفين، الاثنين، أن مباراة الـ"كلاسيكو" بين ريال مدريد وغريمه برشلونة حامل اللقب في المرحلة السادسة والعشرين ستقام مساء السبت الثاني من مارس.

وأوضح تيباس أن المباراة التي يستضيفها النادي العاصمي على ملعبه سانتياغو برنابيو، ستقام الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت غرينتش).

وسحق النادي الكتالوني على ملعبه في كامب نو بمباراة الذهاب غريمه التقليدي 5-1، ما أدى إلى إقالة المدرب جولن لوبيتيغي وتعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري بدلا منه.

ويتصدر برشلونة الترتيب حاليا برصيد 43 نقطة، متقدما بفارق 10 نقاط عن نادي العاصمة الذي يحتل المركز الرابع مع نهاية مرحلة الذهاب.