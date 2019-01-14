برباعية نظيفة..أوزبكستان تهزم تركمانستان وتصعد لدور 16

أصبح منتخب أوزبكستان عاشر منتخب يتأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس آسي لكرة القدم، بتغلبه على منتخب تركمنستان 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

وسجل أهداف أوزبكستان جافوخير سيديكوف في الدقيقة 17 وإلدور شومورودوف (هدفين) في الدقيقتين 24 و42 و جلال الدين مشاريبوف في الدقيقة 40. ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب الياباني، ليصعد إلى دور الستة عشر بالبطولة، فيما يظل منتخب تركمنستان بلا نقاط في قاع الترتيب.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز اليابان على تركمانستان 3 - 2 وأوزبكستان على عمان 2 - 1. وتقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي عمان مع تركمانستان، واليابان مع أوزبكستان، في مباراة تحدد متصدر المجموعة.