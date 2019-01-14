بوغبا يحصل على الحرية الهجومية بعد رحيل مورينيو

كشف بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن العودة إلى دور هجومي مع حرية إظهار إمكاناته ساعدته على استعادة استمتاعه باللعب.



وظهر اللاعب الفائز بكأس العالم في صورة مختلفة تماما تحت قيادة المدرب المؤقت أولي غونار سولشكاير بعد إقالة جوزيه مورينيو وصنع هدفا للمرة الرابعة في خمس مباريات في الدوري الممتاز خلال الفوز 1-صفر على توتنهام يوم الأحد.



وكانت تمريرته التي جاء منها هدف الفوز من منتصف ملعب يونايتد إلى ماركوس راشفورد دليلا آخر على الكفاءة التي غابت عنه مع مورينيو.

وأبلغ بوغبا شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: أستمتع باللعب الآن. أحب الهجوم أكثر. كان علي الدفاع كثيرا في السابق ولم يكن هذا أفضل إمكاناتي.



وأحرز بوغبا أربعة أهداف منذ تولي سولشكاير المسؤولية وعبر عن سعادته باتباع نصائح المدرب النرويجي مع وجود نيمانيا ماتيتش للتغطية الدفاعية في وسط الملعب.



وأضاف اللاعب الفرنسي: هذا هو مركزي. المدرب يطلب مني دخول منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف. أفضل مثال هو فرانك لامبارد، أعلم أن ماتيتش خلفي. أعلم أنني أستطيع الضغط وعندما نحصل على الكرة يمكنني التسديد وهذا ما كنا نفعله منذ تولي المدرب الجديد المسؤولية.



ولعب بوغبا، الذي تركه مورينيو على مقاعد البدلاء في آخر فترته مع يونايتد وسط تقارير إعلامية بوجود مشكلة بينهما، 90 دقيقة للمرة الخامسة على التوالي في الدوري وكال سولشكاير المديح لمدى تأثير اللاعب الفرنسي.



وقال: عندما تملك المهارة والرؤية التي لديه... انظر إلى المرمى. بول واحد من أفضل لاعبي الوسط في الانطلاق في الهجوم.



ورفع الفوز رصيد يونايتد إلى 41 نقطة متساويا مع أرسنال صاحب المركز الخامس والذي يتفوق بفارق الأهداف.