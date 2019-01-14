بوكيتينو: إصابة كين ستدخل توتنهام في "أزمة"

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إن غياب هداف الفريق، هاري كين، لفترة بسبب الإصابة، قد يشكل أزمة "هائلة" لتوتنهام.



وكان هاري كين متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفا، قد تعرض لالتحام قوي مع فيكتور ليندلوف خلال المباراة التي خسرها الفريق على ملعبه أمام مانشستر يونايتد صفر - 1 الأحد في الدوري الإنجليزي وخرج بمساعدة أفراد الطاقم الطبي لفريق توتنهام.



ولم يعرف بوكيتينو مدى خطورة الإصابة بعد لكنه اعترف بشعوره بالقلق، خاصة مع غياب سون هيونغ مين، ثاني أبرز هدافي الفريق، والذي وصل إلى الإمارات للمشاركة مع المنتخب الكوري الجنوبي في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة حالياً.



وقال بوكيتينو للصحافيين: شعرت بالقلق لأنه كان تدخلا سيئا في الدقيقة الأخيرة... لم يكن الأمر متعمدا من لاعب يونايتد ولكن التدخل كان سيئا، وقد تورم كاحل اللاعب وظهرت معاناته بعد المباراة.



وأضاف: سنفتقد جهود سون لانشغاله بالبطولة الآسيوية، وفي حالة معاناة هاري كين من الإصابة، سيشكل ذلك أزمة هائلة بالنسبة لنا... الآن نحن بحاجة إلى تقييم حالته في الأيام المقبلة، ونتمنى ألا تكون إصابة خطيرة.