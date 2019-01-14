فالفيردي: ميسي سيحرز الهدف رقم 500 قريباً

أشاد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن سجل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني الأحد، مؤكداً أن قائد النادي الكتالوني سيصل إلى الهدف رقم 500 قبل اعتزاله.



وفاز برشلونة على منافسه إيبار بثلاثية نظيفة، سجل ميسي منها هدفا واحدا، وكان ذلك الهدف هو الهدف رقم 400 خلال مسيرته في المسابقة الإسبانية.



وقال فالفيردي: أتوقع أنه سيصل إلى 500 هدف ولكن تسجيل 400 هدف يعد شيئا مبالغا فيه، الأمر لا يقتصر على كون ميسي هدافا كبيرا بل يعتمد على كل ما ينجزه ويقوم به.



وأضاف: هل لدي ما أقوله عن ميسي؟ نفس الشيء الذي قيل عندما سجل 399 هدفا، أرقامه تتحدث عن نفسها، هي أرقام يصعب تصور تحطيمها من قبل أي شخص، إنها أرقام خارج المنافسة.



ومن جانبه أثنى الحارس الألماني اندريه مارك تير شتيغن، نجم برشلونة، أيضا بزميله الأرجنتيني، وقال: سيكون من الصعب أن يتمكن أحد من تكرار هذا، نأمل في أن يسجل المزيد من الأهداف.

وأشار اللاعب الأورغواياني لويس سواريز، الذي صنع لميسي هدفه التاريخي في المباراة إلى أنه سعيد للغاية من أجل النجم الأرجنتيني، وقال: أسعى دائما للقيام بأفضل شيء من أجل الفريق، هذه المرة كانت التمريرة لصالح ميسي، هذا يدعو إلى الفخر، إنه يثبت مباراة تلو الأخرى قيمته الكبيرة، أنا سعيد من أجله ومن أجل التاريخ الذي يصنعه في النادي.



واحتاج ميسي 435 مباراة ليسجل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني، كما شهدت هذه المباريات تنفيذه لـ 159 تمريرة حاسمة.



وفاز قائد المنتخب الأرجنتيني بخمس كرات ذهبية وبالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خمس مرات أيضا، وأصبح في طريقه لإحراز الجائزة الأخيرة للمرة السادسة، وذلك بعد أن وصلت حصيلته من الأهداف هذا الموسم حتى الآن إلى 17 هدفا، أكثر من أي لاعب أخر في القارة العجوز.