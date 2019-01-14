هيغوايين ينتقل إلى تشيلسي.. وموراتا يتجه نحو أتلتيكو

كشفت تقارير صحافية إسبانية يوم الاثنين أن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين في طريقه إلى الرحيل عن الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن هيغوايين، لاعب ميلان، سيخوض مباراة كأس السوبر الإيطالي الأربعاء أمام يوفنتوس في جدة بغرض الثأر لنفسه بسبب الطريقة التي استغنى بها نادي السيدة العجوز عن خدماته في وقت سابق، وقد ينتقل بعد هذه المباراة إلى تشيلسي الإنجليزي.



يشار إلى أن هيغوايين لا يزال يرتبط بتعاقد ساري مع يوفنتوس الذي أعاره إلى ميلان مقابل 16 مليون يورو مع وجود بند في العقد يتيح للأخير شراء اللاعب في نهاية مدة الإعارة مقابل 35 مليون يورو.



ولكن يبدو أن إيه سي ميلان سيغض الطرف عن إتمام هذه الصفقة، ولذلك أكدت "أس" أن تشيلسي يتطلع للفوز بخدمات هيغوايين حتى يونيو المقبل مقابل 8 ملايين يورو، مع احتفاظه بحق شراء اللاعب بعد انتهاء الموسم.



وفي حال وافق يوفنتوس على إتمام هذه الصفقة، فسيكون على تشيلسي التخلص من المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي تشير تقارير إعلامية مختلفة إلى اقترابه من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.