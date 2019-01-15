أليغري يراهن على رونالدو..وكيلليني: تحضيرات جدة أبهرتنا

أكد الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب فريق يوفنتوس، أن الأجواء في مدينة جدة السعودية جذبته، مشيراً إلى أن فريقه أكمل تحضيراته من أجل استعادة اللقب الذي فقده في آخر نسختين أمام لاتسيو وميلان.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، يوم الأربعاء.

وقال أليغري "51 عاما" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء: الأجواء جميلة في جدة ومناسبة لاستضافة مباراة السوبر الإيطالي، والفريق أكمل تحضيراته لمواجهة ميلان التي دائما ما تكون صعبة سواء في إيطاليا أو جدة.

وأضاف: صعوبة المواجهة طبيعية بغض النظر عن مستوى الفريقين، وذلك لأنها من المباريات الكبيرة في إيطاليا نظرا لما يملكه الناديان من تاريخ عريق، بالإضافة إلى أن مواجهات الكأس دائما ما تكون مثيرة وحافلة بالندية.

وشدد على أن يوفنتوس سيلعب بخطة متوازنة أمام ميلان، مع التركيز على الجانب الهجومي الذي اعتبره أليغري سلاح الفريق، كما أثنى على الإضافة التي شكلها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى صفوف "السيدة العجوز" في الصيف الماضي، ووصفه بأحد مفاتيح فوز يوفنتوس في جميع المباريات.

بدوره، أثنى المدافع جورجيو كيلليني على الإمكانات التي شهدها في السعودية، وقال: تحظى المباراة بتنظيم مميز، وهو دليل على أن المباراة ستكون ناجحة بكل المقاييس.

وواصل: حظوظ الفريقين متساوية في اللقاء، ولدينا رغبة كبيرة بالفوز والعودة بالكأس إلى الديار، وتوقعت نفاذ تذاكر المباراة منذ وقت مبكر، لأن يوفنتوس يمتلك جماهيرية كبيرة في السعودية.