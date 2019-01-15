برشلونة يستنجد بالمخضرم ستيواني لإراحة ميسي وسواريز

كشفت وسائل إعلام إسبانية يوم الثلاثاء أن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يستهدف ضم كريستيان ستواني من جيرونا المنتمي لإقليم كتالونيا.



ووفقا لصحيفة سبورت الرياضية الصادرة في برشلونة والتي خصصت صفحتها الأولى لرغبة النادي في ضم اللاعب القادم من أوروغواي فإن الصفقة تستلزم أن يدفع برشلونة 15 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي ليضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما.



وأشارت صحيفتا "آس" و"ماركا" أيضا إلى مفاوضات أجراها برشلونة مع جيرونا بهدف ضم ستواني الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني بعد ليونيل ميسي ولويس سواريز برصيد 12 هدفا.



وسجل الثنائي الخطير ميسي وسواريز معا 33 هدفا لكن النادي الكتالوني يرغب في سد الفراغ الذي تركه رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية يوم الجمعة الماضي.



ومع سعي برشلونة للجمع بين الألقاب الثلاثة الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا فإنه يبدو في حاجة ماسة لضم مهاجم إضافي للحيلولة دون أن يعاني ميسي أو سواريز من إجهاد وكلاهما يبلغ من العمر 31 عاما.



وأمضى ستواني معظم فترات مسيرته كلاعب بارز وهداف في أندية متواضعة ولعب مع أندية مثل ليفانتي وإسبانيول في اسبانيا كما لعب في صفوف ميدلزبره في إنجلترا لعامين قبل أن ينضم لجيرونا في 2017، كما شارك كريستيان في 46 مباراة دولية مع منتخب أوروغواي معظمها كبديل وسجل خمسة أهداف.