تشيك يعتزل نهاية الموسم بعد 20 عاماً في الملاعب

أعلن بيتر تشيك حارس أرسنال يوم الثلاثاء أنه سيعتزل في نهاية الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 20 عاما من اللعب على مستوى المحترفين.

وانضم تشيك (36 عاما) إلى أرسنال في 2015 بعد قضاء 11 موسما ضمن صفوف تشيلسي، أثبت خلالها حارس المنتخب التشيكي السابق أنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم.

وفقد تشيك دوره كحارس أساسي لصالح بيرند لينو، خلال هذا الموسم، وقد صرح تشيك، الذي يقضي العام الأخير في عقده مع أرسنال، قائلا إنه شعر بأن الوقت المناسب قد حان لإنهاء مسيرته الاحترافية.

وأضاف تشيك عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": بعد أن لعبت 15 عاما في الدوري الإنجليزي، وفزت بكل الألقاب الممكنة، شعرت بأنني أنجزت كل ما كنت أتطلع لإنجازه.