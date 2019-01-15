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توتنهام في أزمة.. كين يغيب حتى شهر مارس

المصدر: لندن - رويترز
كين تعرض إلى إصابة أمام يونايتد
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أعلن توتنهام يوم الثلاثاء أن مهاجمه هاري كين سيغيب عن الملاعب حتى مارس المقبل بعد أن أصيب في الكاحل خلال الهزيمة 1-صفر أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع هذا الأسبوع.

وخرج مهاجم منتخب إنجلترا وهو يعرج من ملعب ويمبلي بعد إصابته في الدقائق الأخيرة من المواجهة. وقال النادي القادم من شمال لندن في بيان: وفقا للتشخيص المبدئي، يمكننا أن نؤكد تعرض كين لإصابة في أربطة الكاحل الأيسر.

وواصل: سيظل اللاعب خاضعا لمتابعة الفريق الطبي بصفة متواصلة طوال فترة التعافي، وسيعود للتدريبات مطلع مارس المقبل.

كلمات دالّة

#توتنهام, #كين, #بوكيتينو

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