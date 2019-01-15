سيتي يواصل مطاردة ليفربول بثلاثية ولفرهامبتون

ضيق فريق مانشستر سيتي حامل اللقب الخناق على ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه ولفرهامبتون 3–صفر يوم الاثنين في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وتقمص البرازيلي غابرييل جيسوس دور البطولة في مباراة اليوم وسجل الهدفين الأول والثاني لسيتي، حيث تقدم بهدف في الدقيقة العاشرة ثم عاد وأحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 39، وتكفل البرتغالي برناردو سيلفا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد سيتي إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر.