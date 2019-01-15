غاتوزو: القوة سلاح ميلان.. وتكتيك خاص لإيقاف رونالدو

أثنى الإيطالي جينارو غاتوزو، مدرب فريق ميلان، على النقلة الحضارية الكبيرة التي شهدتها السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد زيارته الأولى التي قام بها في 2003 رفقة ميلان لمواجهة اتحاد جدة خلال احتفالات الأخير بمرور 75 عاما على تأسيسه.

وسيكون غاتوزو مطالبا بتحقيق لقب السوبر الإيطالي، عندما يلاقي يوفنتوس يوم الأربعاء على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وقال غاتوزو "41 عاما" في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء: نتسلح بالروح القتالية في مباراتنا أمام يوفنتوس، وسنعمل على أن نظهر بكل قوة خلال المواجهة، وأتمنى أن يحالفنا الحظ بالتتويج بلقب السوبر الإيطالي.

وواصل: الأقل أخطاء هو من سيكسب المباراة، وسأعمل على أن تكون أخطاء لاعبي ميلان هي الأقل، ولا أفكر إلا في اللاعبين الشباب الذين بحاجة إلى الدعم المعنوي، ويجب أن نحد من خطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو باستخدام تكتيك خاص.

وشدد أليسيو رومانيولي، قائد ميلان، على أنهم يطمحون للعودة إلى ميلان بلقب البطولة، وقال: جئنا إلى جدة بغية تحقيق اللقب، وسنهاجم يوفنتوس منذ بداية المباراة سعيا لخطف هدف مبكر، والجميع جاهز لخوض اللقاء وتحضيراتنا كانت مميزة.