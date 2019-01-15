كاسياس يريد البقاء فترة طويلة مع بورتو البرتغالي

المصدر: لشبونة - أ ف ب

أكد إيكر كاسياس الحارس السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، رغبته في البقاء لفترة طويلة مع نادي بورتو البرتغالي الذي ينتهي عقده معه أواخر الموسم الحالي، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام.

وقال الحارس المخضرم "37 عاما"، في تصريحات لشبكة "بورتو كانال" التلفزيونية: الآن أنا هنا، وأستمع بوجودي. أريد البقاء لفترة أطول بكثير.

وانضم كاسياس إلى بورتو في صيف العام 2015 قادما من ريال مدريد، ومدد عقده في نهاية الموسم الماضي لعام إضافي بعدما توج بلقبه الأول في الدوري البرتغالي، وأعلن حينها رغبته بإنهاء مسيرته مع الفريق.

وأشاد كاسياس بالمدرب سيرجيو كونسيساو الذي بدأ الإشراف على بورتو في صيف العام 2017، وقال: حط سيرجيو الرحال في ناد يفتقد فريقه للخبرة. استعاد لاعبين كانوا معارين، وقمنا ببناء فريق جديد.