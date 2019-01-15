لجنة الحكام الإسبانية راضية عن استخدام "تقنية الفيديو"

اعتبرت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، أن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (فار) تركت أثرا إيجابيا في موسمها الأول في الدوري المحلي على رغم الانتقادات التي تواجهها.

وقرر الاتحاد الإسباني هذا الموسم أن يلحق بركب نظرائه في إيطاليا وفرنسا وألمانيا واستخدام هذه التقنية التي ستصل الموسم المقبل أيضا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، علما أن الاتحاد القاري قرر استخدامها بدءا من الأدوار الإقصائية لهذه المسابقة هذا الموسم وفي نهائي "يوروبا ليغ".

ولم يمر النصف الأول من الدوري الإسباني دون انتقادات لهذه التقنية، لاسيما من ريال مدريد الذي أبدى امتعاضه من حرمان لاعبه البرازيلي فينسيوس جونيور من ركلة جزاء واضحة خلال المباراة التي خسرها أوائل الشهر الحالي على أرضه ضد ريال سوسييداد بهدفين.

ثم اعترض نادي العاصمة الأحد على الهدف الذي سجله ريال بيتيس في مرماه (2-1)، لأنه اعتبر أن سيرخيو كاناليس كان متسللا عندما سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض حتى بعدما استخدم الحكم تقنية الفيديو لتأكيد صحة الهدف.

ومع انتصاف الموسم، عقدت اللجنة الفنية في الاتحاد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء لمراجعة تأثير "فار" حتى الآن، وقال رئيسها كارلوس فيلاسكو: تحليلنا هو أن التقنيةكانت إيجابية خلال النصف الأول من الموسم. نحن راضون عن أداء الحكام، وعن نجاح واندماج التقنية.

ورأى فيلاسكو أنه باستخدام هذه التقنية لم نفقد جوهر كرة القدم. الوقت المستغرق للبت بالحالات وعدد التدخلات لم يؤثروا على سلاسة اللعبة.