ملحمة جديدة بين ميلان ويوفنتوس في "الجوهرة"

يصطدم فريقا ميلان ويوفنتوس الأربعاء في ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة على لقب كأس السوبر الإيطالي، بعد أيام من تأهلهما إلى دور الثمانية في كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب بولونيا وسامبدوريا.

وتقام كأس السوبر الإيطالية هذه المرة في مدينة جدة السعودية بعدما أقيمت من قبل أكثر من مرة خارج حدود إيطاليا، حيث أقيمت في مدن واشنطن ونيو جيرسي الأميركيتين وطرابلس الليبية وبكين وشنغهاي في الصين والدوحة.

ويخوض ميلان المباراة بصفته الطرف الثاني في مباراة نهائي كأس إيطاليا علما بأنه خسر هذا النهائي صفر - 4 أمام يوفنتوس الذي توج في الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس.

وتأهل الفريقان إلى دور الثمانية في بطولة الكأس هذا الموسم بالتغلب على بولونيا وسامبدوريا يوم السبت الماضي قبل سفرهما إلى مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر حيث يلتقيان غدا على استاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية" (الجوهرة المشعة).

واستأنف يوفنتوس نشاطه، بعد أسبوعين من الراحة في عطلة الشتاء، بفوز ثمين 2 - صفر على بولونيا، ويسعى الفريق حاليا إلى الفوز بلقب كأس السوبر للمرة الرابعة في آخر سبع سنوات.

ويتقاسم يوفنتوس وميلان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالسوبر الإيطالي برصيد سبعة ألقاب لكل منهما.

وقال ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس: أرى أن فيدريكو برنارديتشي بحالة ذهنية وبدنية جيدة. دوغلاس كوستا أيضا أدى بشكل جيد. سيكون وجودهما الآن في غاية الأهمية بالنسبة للفريق مع غياب ماريو ماندزوكيتش عن هجوم الفريق في هذه المباراة للإصابة.

وقال أليجري: إنها مباراة واحدة فاصلة ولكننا تدربنا جيدا استعدادا للظهور بشكل جيد. نحن جاهزون للمواجهة.

وقال تيموي باكايوكو لاعب خط وسط ميلان، إن فريقه الذي تغلب على سامبدوريا يوم السبت الماضي 2 صفر في الوقت الإضافي يحتاج إلى التماسك والعمل بجدية ليستحق الفوز على يوفنتوس أفضل فريق في إيطاليا خلال هذه الفترة.