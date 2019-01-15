ووكر: "حظ" سيتي تغير إلى الأفضل.. وعلينا الاستفادة منه

قال كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء إن حظ الفريق بدأ يتغير إلى الأفضل في العام الجديد، ويتعين على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الاستفادة من هذا الأمر، حيث ينافس على أكثر من جبهة محلية وأوروبية.



وفاز سيتي بثلاثية دون رد على عشرة من لاعبي ولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين، محققا ثالث انتصار له على التوالي ليرفع رصيده إلى 53 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر.



وقال ووكر إن عقلية اللاعبين لم تتغير رغم الهزيمة أمام تشيلسي وكريستال بالاس وليستر سيتي في ديسمبر، ليتراجع الفريق وقتها للمركز الثالث.



وأبلغ ووكر موقع سيتي على الإنترنت: لا أعتقد أن شيئاً تغير منذ بداية الموسم. بدأت الأمور تسير بشكل أفضل الآن وبدأ الحظ يتغير.

وتابع: ليفربول لا يزال المتصدر بفارق أربع نقاط لكن يتعين علينا العمل على الفوز بكل مباراة وبعدها ستنصلح كل الأشياء.



ويواجه سيتي منافسه شالكه الالماني في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عندما تستأنف أرفع مسابقة للأندية في القارة نشاطها الشهر المقبل. كما بلغ فريق المدرب بيب غوارديولا الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي والدور قبل النهائي لكأس الرابطة.



وقال ووكر (28 عاما) بعدما واصل المهاجم غابرييل جيسوس مستواه الرائع بتسجيل هدفين في مرمى ولفرهامبتون: ننافس في أربع بطولات ونرغب في الفوز بألقابها جميعا ولذلك يتعين علينا مواصلة العمل.



وسجل جيسوس (21 عاما) سبعة أهداف وصنع هدفا في آخر ثلاث مباريات لسيتي في كل المسابقات.