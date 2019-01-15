يويفا يحقق مع تشيلسي الإنجليزي بسبب أحداث عنصرية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الثلاثاء، بدء تحقيقات مع نادي تشيلسي الإنجليزي إثر أحداث عنصرية مزعومة خلال مباراة الفريق أمام مول فيدي المجري في الدوري الأوروبي.

وتردد أن مشجعين لفريق تشيلسي رددوا هتافات معادية للسامية خلال المباراة التي أقيمت في 13 ديسمبر الماضي ، وذكر "يويفا" أن لجنة الانضباط التابعة له ستنظر القضية في 28 فبراير المقبل.

وذكرت تقارير إخبارية أن الهتافات كانت موجهة لفريق توتنهام المنافس لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكر "يويفا" أنه بدأ إجراءاته بناء على التقرير المقدم من مفوض لجنة القيم والانضباط بـ "يويفا"والذي أوصى بإجراء تحقيقات... تتعلق بأحداث عنصرية مزعومة.

وقال بروس باك رئيس نادي تشيلسي في خطاب مفتوح عقب الأحداث التي شهدتها المباراة أمام مول فيدي وغيرها: لا يجب أن نسمح لأقلية صغيرة من المشجعين بالتسبب في إحراج لنا... ولن نتوقف حتى نمحو كل أشكال التمييز من نادينا.