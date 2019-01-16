أليغري: نعتمد على قدرات رونالدو وديبالا لحسم السوبر

عبر ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، عن سعادته بتواجده للمرة الأولى في السعودية، مؤكدا صعوبة مواجهة السوبر الإيطالي أمام ميلان نظرا للقيمة الفنية لدى الأخير.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: إقامة المواجهة في السعودية تساعد على انتشار كرة القدم الإيطالية، كما أن يوفنتوس يتمتع بشعبية كبيرة في السعودية، ولم يسبق لي مشاهدة أي مباراة لفريق سعودي.

وأضاف: ستكون المواجهة صعبة ضد ميلان نظرا لتاريخ الفريق، ولكننا نحترم الخصم ولا يوجد هناك أي تخوف، ونعلم أن لديهم عناصر مميزة، لكننا نعتمد على قدرات رونالدو وديبالا من أجل حسم اللقب.

ويلتقي يوفنتوس بغريمه ميلان، يوم الأربعاء، في مباراة السوبر الإيطالي التي تقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.