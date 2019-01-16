الشرطة خلف غياب لاعب توتنهام عن لقاء مانشستر يونايتد

أوقفت الشرطة الإنجليزية العاجي سيرج أورييه مدافع نادي توتنهام بشبهة القيام باعتداء بعدما استدعيت لمنزله قرب لندن، قبل أن تطلق سراحه لاحقا دون توجيه أي تهمة، بحسب وسائل الإعلام الإنجليزية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس نيوز" أن اللاعب الدولي البالغ 26 عاما أوقف يوم السبت وغاب عن المباراة التي خسرها توتنهام على أرضه في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد صفر-1 في اليوم التالي.

وأوضحت الشرطة في بيان لوكالة فرانس برس، أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عاما للاشتباه في أنه تسبب بأذى جسدي فعلي وتم الإفراج عنه دون أي إجراء آخر.

ونقلت صحيفة "ايفنينغ ستاندارد" عن متحدث باسم توتنهام قوله: نحن على علم بحادثة تتعلق بسيرج أورييه في نهاية هذا الأسبوع. أطلق سراح اللاعب دون توجيه تهمة إليه.

وسبق للاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق الذي لعب 12 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، أن حكم بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بعد هجوم على ضابط شرطة خارج ملهى ليلي في باريس عام 2016.

كما أوقفه سان جرمان أوائل 2016 بعدما أهان مدربه في ذلك الحين لوران بلان وعددا من زملائه من خلال شريط فيديو سجله مع أحد أصدقائه عبر تطبيق "بيريسكوب". وألمح أورييه في الشريط إلى أن بلان مثلي الجنس، دون أن يوفر من ذلك النجم السابق للفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.