تشيزني: درجة الحرارة غير مؤثرة.. ونتطلع لتحقيق اللقب

أبدى البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، سعادته بخوض مباراة السوبر الإيطالي في جدة، لاسيما بعدما خسر مع "السيدة العجوز" اللقب في الموسم الماضي أمام لاتسيو، الأمر الذي يدفعه لتقديم أفضل ما لديه من أجل تعويض اللقب.

وقال صاحب الـ 28 عاما لبرنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: لم نتعرض لأي هزيمة خلال مباريات الدوري في الموسم الجاري، وذلك بسبب قوة وجدية تدريباتنا، ونتطلع إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق اللقب أمام ميلان.

وأضاف: درجة الحرارة أعلى من إيطاليا، لكن هذا الأمر لن يحدث فارقا كبيرا، وهناك حماس كبير يمتلك جماهيرنا، والمواجهة فرصة لتحقيق لقب جديد يضاف لخزينة النادي. واعتبر تشيزني أن المهم في كرة القدم تحقيق البطولات وهو الهدف الدائم ليوفنتوس، ووصف ميلان بالفريق الجيد، مطالبا بتقديم أفضل ما لديهم لتجاوز ميلان في لقاء يوم الأربعاء.

ويلتقي يوفنتوس بغريمه ميلان، يوم الأربعاء، في مباراة السوبر الإيطالي التي تقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.