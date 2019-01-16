تفوق كاسح ليوفنتوس في مباريات ميلان

عرفت مباريات يوفنتوس وميلان تفوقاً كاسحاً للأول، وآخرها فوزه بالدوري بهدفين مقابل هدف، والنتيجة الساحقة التي آلت إليها مباراة نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي برباعية دون رد لفريق مدينة تورينو.

ويعود آخر فوز لميلان إلى 2016 عندما توج بكأس السوبر في ديسمبر، وفي أكتوبر من ذلك العام تغلب على منافسه بهدف دون رد، أما 9 مباريات قبلها فكان لونها "بيانكونيري" نسبة إلى يوفنتوس في مختلف البطولات.

وبدأ تنافس الناديين في 28 أبريل 1901، ولعبا 229 مباراة رسمية، فاز يوفنتوس في 89، وانتصر ميلان في 76 مباراة، وتعادلا في 73 مباراة.

وأكبر انتصار للروسونيري تحقق في موسم 1912 بواقع ثمانية أهداف لواحد، فيما تفوق البيانكونيري 8-2 في موسم 1929.