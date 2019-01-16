فان دير فارت: معاناة ريال مدريد تؤكد أهمية رونالدو

أكد اللاعب الهولندي السابق رافايل فان دير فارت أنه قرر وضع نهاية لمسيرته في نوفمبر الماضي بسبب الآلام البدنية التي يعاني منها والتي لم تسمح له باستكمال مشواره مع نادي ايسبيرغ الدنماركي.

وفي مقابلة مع صحيفة "أ س" الإسبانية تحدث النجم الهولندي، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، عن شعوره بعد الابتعاد عن الملاعب، حيث قال: أنا في حالة جيدة للغاية رغم أنني حزين بعض الشيء، أحيانا يطالبني عقلي باللعب ولكن حالتي البدنية دفعتني للاعتزال والآن أنا سعيد لأنني أصب تركيزي في أشياء أخرى.

وأوضح فان دير فارت أن قرار الاعتزال لم يكن سهلا، واستطر قائلا: لقد كان قراري ولم يكن اتخاذه سهلا، كان كاحلي يؤلمني بعد التدريبات، ذات يوم عدت إلى بيتي وقلت لزوجتي هذا يكفي، لم يكن هناك داع للاستمرار، لست نادما على اللجوء إلى هذا الخيار.

وحول الفترة التي قضاها ضمن صفوف نادي ريال بتيس الإسباني، أجاب فان دير فارت قائلا: لقد كانت فترة معقدة ولكن لا أرغب في التحدث بشكل سيء عن بتيس لأنني قضيت عاما جيدا مع زملائي، الأمور لم تسير معي كما أردت، ولكن الفريق كان جيدا وأشعر نحوه بتعاطف كبير، أتمنى له الأفضل وأتابع مسيرته.

واعترف فان دير فارت بأنه يتحرق شوقا للقاء المرتقب بين فريقيه السابقين ريال مدريد وأياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكمل قائلا: لدي رغبة كبيرة في مشاهدة هذه المباراة التي ستكون بين فريقين كبيرين، أياكس يتمتع بحالة رائعة، لديه الكثير من الموهوبين ويفوز بجميع المباريات ويقدم كرة قدم ساحرة تروق لي، إنهم ينطلقون في الهجوم ويسجلون الكثير من الأهداف ولديهم جمهور رائع ستكون مباراة معقدة بالنسبة لريال مدريد هذا مؤكد.

وأكد فان دير فارت أنه لعب في ريال مدريد بجانب لاعبين من العيار الثقيل، وأوضح قائلا: لقد كنت مع اللاعبين الأفضل في العالم، راموس وغوتي وراؤول ورونالدو وكاكا وبنزيمة، لقد كان شيئا مميزا، التواجد مع كريستيانو على سبيل المثال كان شيئا مذهلا، الآن كل العالم يعترف بالأهمية التي كان يمثلها كريستيانو بالنسبة لريال مدريد.