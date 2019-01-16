كلينسمان: ابني مستقبل حراسة المرمى في ألمانيا

يرى المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، يورغن كلينسمان، أن نجله جوناثان يتمتع بالمستوى الذي يؤهله لكي يكون الحارس الأول في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" في المستقبل.

وجوناثان كلينسمان (21 عاماً) هو الحارس الثالث في ترتيب حراس مرمى نادي هيرتا برلين الألماني، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع الفريق، علما بأن تعاقده مع النادي ينتهي في الصيف المقبل.

وطالب كلينسمان في مقابلة مع صحيفة "بيلد شبورت" الرياضية الألمانية يوم الأربعاء الأندية بمنح فرصة للحراس الصغار. وقال كلينسمان: جوناثان يتمتع بالمستوى الذي يؤهله ليكون رقم واحد في البوندسليغا أو في دوري القسم الثاني الموسم المقبل.

وأضاف: ولكن على النادي أن يكون شجاعا في منح حارس صغير هذه الفرضة مثلما يفعل ايفرتون مع الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد وماينز مع فلوريان مولر وإس في هامبورغ مع جوليان بولرسبك.

واختتم قائلا: جوناثان يقترب من توماس كرافت و رون هاشتاين، هدفه الأول هو أن يصبح رقم واحد في برلين، ولكن عليه أن يتحدى الاثنين الأخرين في كل يوم.