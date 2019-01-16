لوكاس.. تاجر دخل تاريخ قيرغيزستان بأول "هاتريك"

دخل فيتالي لوكاس تاريخ منتخب قيرغيزستان من أوسع أبوابه بعدما سجل أول ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الفلبين، يوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس آسيا.

قال الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي "تويتر" بعد المباراة : فيتالي لوكاس أول لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ منتخب قيرغيزستان بجميع المسابقات.

وفاز منتخب قيرغيزستان 3-1 على الفلبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليحل ثالثا بـ 3 نقاط خلف كوريا الجنوبية "9 نقاط" والصين "6 نقاط"، بينما تذيلت الفلبين المجموعة برصيد خال من النقاط.

وصعد فيتالي إلى مقدمة قائمة هدافي البطولة بعد "الهاتريك"، وقاد فريقه لتحقيق أول فوز للمنتخب في تاريخ كأس آسيا، حيث تعد المشاركة الحالية هي الأولى لقيرغيزستان.

وولد صاحب "29 عاما" في شمال قرغيزستان، فبراير 1989، وكانت عائلته من ضمن العديد من الأسر التي تعود جذورهم إلى ألمانيا وغادروا الاتحاد السوفيتي، وكانت المدينة التي ولد فيها يقطنها الألمان، وانتقلت عائلته إلى ألمانيا عند بلغ 6 أعوام.

لعب لوكاس في درجات الدنيا بالدوري الألماني، حيث بدأ مشواره من الدرجة الخامسة في موسم 2009-2010، وما بين 2010 وإلى 2014 خاض 69 مباراة وسجل 31 هدفا، وبعدها توقف عن لعب كرة القدم لأن النادي الذي لعب معه "أفلس"، قبل أن ينتقل في 2016 إلى فريق نورمبرغ الثاني في الدرجة الأولى بألمانيا، وأصبح ثاني هداف في المسابقة "20 هدفا".

وتمكن لوكاس من اللعب لقيرغيزستان معتمدا على شهادة ميلاده، لأن أصوله ألمانية، واستدعي لأول مرة لقائمة المنتخب في 2015 للعب ضد بنغلاديش، ولا يحصل على مبالغ مالية كبيرة جراء لعبه مع المنتخب، بخلاف الحصول على تذاكر السفر والإقامة مع المنتخب والطعام المدفوع في المعسكرات والتجمعات، وقال: نحصل على مبالغ ضعيفة عند تحقيق الانتصارات، لكنها غير كافية لتبقيك على قيد الحياة.

وكشف لوكاس أنه لا يعد لاعبا محترفا لكرة القدم، حيث يذهب إلى العمل في الثامنة من صباح كل يوم، ويعمل لمدة 8 ساعات في التجارة، ويعود إلى منزله عند السادسة مساء، ويتدرب مع فريقه أربع مرات في الأسبوع، وقال: اذا تمكنت من التركيز على كرة القدم فقط لتطورت بشكل أفضل، ومن الصعب أن أترك عملي، لأنني لا أجني أموالا كثيرة من كرة القدم.