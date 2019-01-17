اليابان تهزم أوزبكستان وتتصدر المجموعة السادسة

انفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، المقامة حاليا بالإمارات، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام منتخب أوزبكستان، إلى فوز مستحق 2 - 1 يوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب اليابان "الساموراي إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على نظيره الأوزبكي، صاحب المركز الثاني، علما بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر في المسابقة منذ الجولة الماضية.

وتقدم منتخب أوزبكستان بهدف حمل توقيع إلدور شومورودوف في الدقيقة 40، لكن فرحة لاعبيه بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز يوشينوري موتو هدف التعادل لمنتخب اليابان في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني، أحرز تسوكاسا شيوتاني الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 58، ليقود الفريق للفوز في المباراة الثالثة على التوالي بالمجموعة، عقب فوزه على منتخبي تركمانستان وسلطنة عمان في الجولتين الماضيتين.