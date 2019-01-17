برشلونة ينفي انتهاك اللوائح بمشاركة تشومي أمام ليفانتي

نفى مصدر في برشلونة لرويترز يوم الخميس انتهاك لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإشراك مدافعه تشومي برانداريز في ذهاب دور الستة عشر لكأس الملك أمام ليفانتي خارج أرضه الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة الموندو أن تشومي، الذي شارك في الخسارة 2-1 أمام ليفانتي من البداية، لا يحق له المشاركة مع الفريق الأول لحين انتهاء فترة إيقافه.

وحصل تشومي، 19 عاما، على البطاقة الحمراء الخامسة خلال مباراة الفريق الثاني لبرشلونة أمام كاستيون في دوري الدرجة الثالثة في السادس من يناير الماضي ما يعني غيابه عن المباراة التالية للفريق أمام إلكويانو التي أقيمت في 13 من الشهر الجاري أي بعد 3 أيام من مواجهة ليفانتي في الكأس.

وأضاف المصدر أن برشلونة غير قلق بشأن هذا الأمر. وقال إن اللوائح تغيرت وأن الفريق لم يشرك لاعبا لا يحق له خوض المباراة. وقال مصدر بالاتحاد المحلي للعبة إن الاتحاد سيبحث الأمر وسيصدر بيانا بشأنه في وقت لاحق.

ويستضيف برشلونة، المتوج بلقب اخر أربع نسخ للبطولة، ليفانتي في مباراة الإياب في وقت لاحق يوم الخميس في ملعب كامب نو.

واسُتبعد ريال مدريد من البطولة ذاتها موسم 2015-2016 بسبب إشراكه الجناح الروسي دينيس تشيرشيف في دور 32 أمام قادش رغم إيقافه من الموسم الماضي عندما كان يلعب في صفوف فياريال.