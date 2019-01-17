جيرونا يطيح بأتلتيكو مدريد من كأس الملك

فجر جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمضيفه أتلتيكو مدريد مبكرا من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب تعادله 3 - 3 مع فريق العاصمة الإسبانية يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

انتهى لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب جيرونا في الأسبوع الماضي بالتعادل 1 - 1، ليظفر جيرونا ببطاقة الصعود لدور الثمانية، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والذي يتم الاحتكام إليه في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة.

افتتح نيكولا كالينيتش التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 12، لكن فاليري فيرنانديز إيسترادا أدرك التعادل لجيرونا في الدقيقة 37.

وأحرز المهاجم الأوروغواياني المخضرم كريستيان سواني الهدف الثاني لجيرونا في الدقيقة 59، فيما أدرك أنخيل كوريا التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 66.

وأعاد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان أتلتيكو إلى المقدمة، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، بعدما أحرز سيدو دومبيا هدف التعادل لجيرونا في الدقيقة 88، ليقود فريقه نحو التأهل للدور المقبل.