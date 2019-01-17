رونالدو: السعودية نظمت السوبر الإيطالي بطريقة مميزة

أكد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، أن فريقه حقق المطلوب بالتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي، الذي أحرزه الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" عقب فوزه 1 - صفر على ميلان يوم الأربعاء على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

وأحرز رونالدو هدف المباراة الوحيد عبر ضربة رأس رائعة في الدقيقة 61، ليهدي يوفنتوس لقبه الثامن في البطولة، التي أصبح يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب، ليفض شراكته مع ميلان، صاحب الألقاب السبعة.

وقال رونالدو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: سعيد بتحقيق هذا اللقب الثمين، حققنا انتصارا كبيرا وأنجزنا المطلوب منا بالفوز باللقاء.

وتحدث رونالدو عن الأجواء في المملكة العربية السعودية التي استضافت البطولة للمرة الأولى، حيث قال: كان الجو ممتازا في جميع الأوقات. جميع الأمور كانت ممتازة.

وأوضح رونالدو: جميع الأمور التنظيمية والفنية كانت على ما يرام منذ وصولنا إلى السعودية. الملعب والجماهير كانا دافعين لنا لتقديم مباراة جيدة.

يذكر أن هذه هي البطولة الأولى التي يتوج بها رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مع يوفنتوس الذي انضم لصفوفه في الصيف الماضي، بعدما أنهى مسيرته الحافلة مع فريقه ريال مدريد الإسباني، التي استمرت تسعة أعوام.