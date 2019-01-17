غوارديولا يضم موهبة كرواتية إلى صفوف مانشستر سيتي

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت تقارير صحافية يوم الخميس أن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يقوده الإسباني بيب غوارديولا توصل لاتفاق مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي لضم نجمه الشاب انتي بالافيرسا.

ووفقا لصحيفة "ذي غارديان" فإن صفقة ضم بالافيرسا (18 عاما) ستكلف خزينة سيتي نحو سبعة ملايين جنيه استرليني، ولكن الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن بالافيرسا لن ينضم إلى صفوف سيتي إلا في الصيف المقبل.

ويحمل بالافيرسا شارة قيادة المنتخب الكرواتي للشباب تحت 19 عاما، وشارك في 14 مباراة مع هايدوك هذا الموسم وأحرز هدفين.