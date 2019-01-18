الاتحاد الإسباني يرفض شكوى ليفانتي ضد لاعب برشلونة

سيظل برشلونة مستمرا في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب إعلان الاتحاد المحلي للعبة يوم الجمعة انه رفض شكوى ليفانتي ضد نظيره الكاتالوني بسبب دفعه بلاعب لا يحق له المشاركة في ذهاب دور 16 للبطولة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الاسباني أن كارمن بيريز مدير البطولة رفض شكوى ليفانتي ضد برشلونة بسبب إشراك المدافع خوان "تشومي" برانداريز في المباراة، رغم أنه كان من المفترض أن يقضي عقوبة إيقاف، وذلك بسبب تقديم الشكوى بعد 48 ساعة من الموعد النهائي.

وفاز برشلونة، الذي حصد لقب كأس الملك في آخر نسخة وفاز به 30 مرة وهو رقم قياسي، إيابا 3-صفر يوم الخميس ليفوز بمجموع المباراتين 4-2. وسيكون برشلونة مشاركا في قرعة دور الثمانية في وقت لاحق يوم الجمعة.