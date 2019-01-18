إنفانتينو: قطر لا تستطيع تنظيم مونديال 2022 بمفردها

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن قطر غير قادرة على استضافة كأس العالم 2022، وأنها لا تمتلك الإمكانات التي تمكنها من استضافة 48 منتخباً في النسخة المقبلة من المونديال.

وجدد إنفانتينو تصريحاته بعدما أكد مطلع الشهر الجاري أن "فيفا" يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً بدلاً من 32، كما ذكر في ديسمبر الماضي إن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة، وإنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.

وقال رئيس "فيفا" في مؤتمر صحافي عقده في مراكش المغربية، يوم الخميس: لن يكون تنظيم كأس عالم بمشاركة 48 منتخباً في قطر وحدها سهلا، والفكرة تحوم حول احتمال تنظيم مباريات خارج قطر لكنها تصطدم بالواقع السياسي في الخليج.

وأضاف: لدينا الآن فرصة لنكون في كرة القدم وليس في السياسة، يمكننا أن نحلم وأن نفكر وأن نقترح، ويمكننا أن نتحادث على مستوى العالم لنرى احتمال قدرتنا على تنفيذ كأس عالم بمشاركة 48 منتخبا وبمباريات تلعب في أربع دول، وسيكون الأمر جميلا.