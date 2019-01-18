برشلونة وإشبيلية يتواجهان في قمة ربع نهائي كأس إسبانيا

وضعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم التي سحبت يوم الجمعة، برشلونة حامل اللقب في مواجهة وصيفه إشبيلية، فيما يلعب غريمه ريال مدريد مع جيرونا.

وتقام مباريات هذا الدور ذهابا الأسبوع المقبل، وإيابا الأسبوع الذي يليه.

وكان برشلونة تغلب في أبريل الماضي على إشبيلية 5 - صفر في النهائي، وأحرز اللقب الـ30 في تاريخ المسابقة، قبل أن يجدد فوزه على الفريق الأندلسي في مسابقة الكأس السوبر 2 - 1 في أغسطس إيذانا بانطلاق الموسم الجديد.

واحتج ليفانتي على تأهل برشلونة لإشراكه المدافع الشاب تشومي غير المؤهل للعب بسبب نيله عدة بطاقات صفراء مع الفريق الرديف، لكن الاتحاد الإسباني رفض طلبه باعتباره فائزا، ورد احتجاجه معتبرا أنه تم بعد انقضاء المهلة القصوى المحددة بيومين فقط بعد إقامة المباراة. ويلعب برشلونة مباراة الذهاب على ملعب سانشيز بيزخوان في إشبيلية قبل أن يستضيف الفريق الأندلسي إيابا في كامب نو.

وبحسب القرعة سيواجه ريال مدريد نادي جيرونا وفالنسيا سيلعب أمام خيتافي وإسبانيول سيكون خصما لريال بيتيس. وستلعب مباريات دور الـ8 في تاريخ 23 يناير ذهابا و30 من الشهر نفسه إيابا.