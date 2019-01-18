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برشلونة يتجاوز ليفانتي بثلاثية ويتأهل لدور 8

المصدر: العربية.نت
ميسي مسجلاً الهدف الثالث
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نجح فريق برشلونة في التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ليفانتي، 3 -صفر، في مباراتهما يوم الخميس على ملعب كامب نو.

وأحرز عثمان ديمبلي "هدفين" في الدقيقتين 29 و32، وليونيل ميسي في الدقيقة 54 أهداف برشلونة، وبهذه النتيجة يكون قد فاز برشلونة في مجموع المباراتين بنتيجة، 4 - 2، بعدما هُزم ذهابا 1 - 2. ومن المقرر أن تقام يوم الجمعة قرعة دور ربع النهائي والتي ستقام مبارياتها في 23 يناير الحالي و30 من الشهر نفسه.

كلمات دالّة

#ليفانتي, #كأس ملك إسبانيا, #برشلونة

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