برشلونة يتجاوز ليفانتي بثلاثية ويتأهل لدور 8

نجح فريق برشلونة في التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ليفانتي، 3 -صفر، في مباراتهما يوم الخميس على ملعب كامب نو.



وأحرز عثمان ديمبلي "هدفين" في الدقيقتين 29 و32، وليونيل ميسي في الدقيقة 54 أهداف برشلونة، وبهذه النتيجة يكون قد فاز برشلونة في مجموع المباراتين بنتيجة، 4 - 2، بعدما هُزم ذهابا 1 - 2. ومن المقرر أن تقام يوم الجمعة قرعة دور ربع النهائي والتي ستقام مبارياتها في 23 يناير الحالي و30 من الشهر نفسه.