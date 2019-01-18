رونالدو يعود إلى مدريد لمحاكمته في قضية التهرب الضريبي

يتوجه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدريد يوم الثلاثاء المقبل لحضور جلسة محاكمة تتعلق بقضية تهرب ضريبي يطالب فيها الادعاء بسجن اللاعب 23 شهرا وتغريمه.

كما من المقرر أن يمثل تشابي ألونسو زميل رونالدو السابق في ريال مدريد أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل أيضا بخصوص قضية تهرب ضريبي أخرى، ويتوقع أن يقر المهاجم البرتغالي، الذي غادر ريال مدريد في يوليو الماضي إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، بالتهمة الموجهة إليه بعد أن وافق الصيف الماضي على تسوية يدفع بمقتضاها 18.8 مليون يورو "21.43 مليون دولار" لسلطات الضرائب الإسبانية، لكن من غير المرجح أن يقضي رونالدو أي وقت في السجن لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

وقال مكتب المدعي العام إنه طالب بتغريم رونالدو 5.7 مليون يورو "6.5 مليون دولار" مؤكدا أن رونالدو دفعها بالفعل إضافة إلى ما يقدر بنحو مليون يورو فائدة مستحقة.

وقالت مصادر قضائية إن الغرامة، التي سيتم إقرارها في جلسة يوم الثلاثاء، ستكون أحد البنود ضمن اتفاق أشمل في التسوية التي تم التوصل إليها سابقا.

وسيتوجه رونالدو "33 عاما"، الذي ساعد فريقه الجديد في تصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مباشرة إلى مدريد بعد انتهاء مباراة يوفنتوس أمام كييفو يوم الاثنين المقبل.

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة يوم الاثنين لكن مكتب المدعي العام في اسبانيا قال إن الموعد أصبح يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تنتهي الجلسة في اليوم نفسه وأن تكون قصيرة في ظل تصريحات مسؤولين قالوا فيها إن جلسة الاستماع ستقتصر على سماع تأكيد رونالدو قبوله التسوية.



ويواجه رونالدو قضية أخرى بعد أن طالبت الشرطة الأمريكية السلطات الإيطالية تزودها بعينة من الحمض النووي الخاصة باللاعب في إطار تحقيق بسبب مزاعم عن قيامه باغتصاب امرأة في فندق في لاس فيغاس قبل 10 سنوات، وقال رونالدو إنه برئ وان ما حدث تم بالتراضي بين الطرفين.



وفي قضية تشابي ألونسو طالب الإدعاء العام بسجن اللاعب لمدة خمسة أعوام وتغريمه أربعة ملايين يورو. ووجهت إلى ألونسو، الفائز مع إسبانيا بكأس العالم واعتزل كرة القدم في 2017، اتهامات بالتهرب الضريبي والاحتيال على الدولة الإسبانية في حوالي مليوني يورو بين2010 و2012، ويواجه ألونسو نفس العقوبة لكنه نفى مرارا ارتكابه أي مخالفة.