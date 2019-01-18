سولشاير: لا أتوقع إبرام صفقات جديدة في "الشتوية"

أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سعادته واستمتاعه بدوره في تدريب الفريق.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في جميع المباريات الست التي خاضها حتى الآن تحت قيادة سولشاير ، منها خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك منذ توليه المهمة خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من المنصب في ديسمبر الماضي، ليحقق سولشاير أفضل بداية لمدرب في تاريخ مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة للحديث عن مباراة الفريق المقررة أمام برايتون يوم السبت في الدوري :أعشق حياتي هكذا، وأشعر بالحماس للاستيقاظ في الصباح وبدء العمل في يوم جديد.

ونجح سولشاير في تحقيق تطور ملموس على الأداء الهجومي للفريق، حيث سجل مانشستر 15 هدفا خلال آخر خمس مباريات بالدوري، بعد أن سجل 29 هدفا خلال أول 17 مباراة له بالمسابقة تحت قيادة مورينيو.

وبات مانشستر يونايتد متساوياً في رصيد النقاط مع أرسنال صاحب المركز الخامس، وأصبح متأخرا بفارق ست نقاط فقط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال سولشاير : يجب الاستعداد لكل مباراة باستشعار أهمية كونك مدربا أو لاعبا أو إداريا لمانشستر يونايتد، وعليك الفوز، هذه هي طبيعة هذا النادي، قدمنا ست مباريات جيدة، ولكن المباراة المقبلة تكون الأكثر أهمية.

وقال سولشاير إنه لا يتوقع إبرام مانشستر يونايتد لأي صفقات جديدة خلال سوق الانتقلات الشتوية الحالية، وأضاف أن الفريق سيفتقد جهود لاعب خط الوسط مروان فيلايني لثلاثة أو أربعة أسابيع، بسبب تعرضه لإصابة في ربلة الساق "عضلة السمانة" خلال التدريبات.