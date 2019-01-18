ليستر سيتي يجدد تعاقده مع ألبرايتون حتى 2022

جدد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع اللاعب مارك ألبرايتون حتى عام 2022، بعدما سجل 13 هدفا خلال 176 مباراة في كل المسابقات، منذ أن انضم إلى ليستر قادما من أستون فيلا عام 2014.

وقال ألبرايتون "29 عاما" في تصريحات للقناة الفضائية لنادي ليستر سيتي: الأمر كان مهيئا تماما. ليستر قدم لي عقدا، ودائما ما كنت مستعدا للاستمرار هنا... لقد أمضيت أوقاتا جيدة هنا وأتمنى مواصلة ذلك.

وكان ألبرايتون قد لعب دورا بارزا في المفاجأة المدوية التي فجرها ليستر بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، وقد شارك في جميع المباريات الـ 38 للفريق بالدوري وسجل خلالها هدفين، وفي الموسم الحالي، شارك في 26 مباراة مع الفريق حتى الآن، سجل خلالها ثلاثة أهداف.