ليفربول يمدد عقد الأسكتلندي روبرتسون حتى 2024

انضم المدافع الاسكتلندي أندي روبرتسون إلى مجموعة من اللاعبين الذين مددوا عقودهم مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن وقع حتى 2024.

وبعد أن وصل إلى "أنفيلد" في يونيو 2017 من هال سيتي، أصبح المدافع البالغ 24 عاما من الركائز الهامة جدا في تشكيلة الفريق الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم أمام مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي. وكشف روبرتسون أن "العقد الجديد كان قرارا سهلا جدا بالنسبة لي، وأنا متأكد بأن الأمر كان كذلك أيضا بالنسبة للنادي. توصلنا سريعا إلى اتفاق".

ولحق روبرتسون بلاعبين مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه وجو غوميز الذين مددوا عقدهم مع ليفربول في الأشهر الأخيرة.