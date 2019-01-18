"الشمشون الكوري".. أرقام قياسية ولقب مفقود منذ 59 عاماً

منذ ثماني سنوات لم تعرف المنتخبات الآسيوية طريقا لشباك كوريا الجنوبية في الأدوار التمهيدية من بطولة كأس آسيا، حيث يعود آخر هدف تلقاه "الشمشون الكوري" إلى 18 يناير 2011، وسجله المنتخب الهندي عن طريق ركلة جزاء.

وحققت كوريا الجنوبية رقما تاريخيا جديدا، بتأهلها الثامن على التوالي إلى الأدوار الإقصائية، وكانت آخر مشاركة لم تتجاوز فيها كوريا الجنوبية دور المجموعات قبل 35 عاما.

وبعد الفوز الذي حققه "الشمشون" على الصين بهدفين، فإن المدرب البرتغالي بينتو لم يخسر في آخر 10 مباريات خاضها في الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية، منذ أن تفوقت عليه البحرين في 2007.

وبالرغم من الأرقام المميزة للمنتخب الكوري الجنوبي، إلا أنه لم يتوج بلقب كأس آسيا منذ نسخة 1960، لأنه خسر بعدها النهائي 4 مرات، وحل ثالثا في أربع مشاركات أيضا.

ويضم منتخب كوريا الجنوبية في صفوفه نخبة من ألمع النجوم، يتقدمهم سون هيونغ مين، لاعب توتنهام الإنجليزي الذي انضم إلى منتخب بلاده في المباراة الثالثة بعد التنسيق ما بين توتنهام والمنتخب، ويعد من اللاعبين الكوريين القلائل الذين سطع نجمهم في الدوري الإنجليزي، مما أوصل قيمته السوقية إلى 50 مليون يورو، وهو ما يضاهي القيمة السوقية لـ 15 منتخبا مشاركا في البطولة القارية الحالية.