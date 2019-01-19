باريس يمزق شباك متذيل الترتيب بـ9 أهداف

أمطر فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب شباك ضيفه غانغان 9 -صفر يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وتكفل البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني ثلاثي خط الهجوم الباريسي بتسجيل ثمانية أهداف من الأهداف التسعة.



وسجل نيمار الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 11 و68 وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك)، هي: الثاني والثالث والثامن في الدقائق 37 و45 و80 وتكفل كافاني بالأهداف الرابع والخامس والسابع (هاتريك) في الدقائق 59 و66 و76، واختتم توماس مونيير مهرجان أهدا ف سان جيرمان في الدقيقة 83.



ورفع الفوز رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 53 نقطة وتوقف رصيد غانغان عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير.