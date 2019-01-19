بايرن يستهل عودة الدوري الألماني بانتصار على هوفنهايم

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا مستحقا على مضيفه هوفنهايم 3 - 1 يوم الجمعة في الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله ليون غوريتسكا في الدقيقة 36 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، واستطاع نيكو شولز أن يسجل هدف هوفنهايم الوحيد في الدقيقة 59 قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 87.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط فقط عن بوروسيا دورتموند الذي يواجه لايبزيغ يوم السبت، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 25 نقطة في المركز السابع.