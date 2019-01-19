روما ينجو من فخ تورينو ويتغلب عليه بثلاثية

انتزع فريق روما فوزا صعبا من ضيفه تورينو 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف روما نيكولو زانيولو في الدقيقة 15 وألكسندر كولاروف في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وستيفان الشعراوي في الدقيقة 73. فيما سجل هدفي تورينو توماس رينكون وكريستيان أنسالدي في الدقيقتين 51 و67.

ورفع روما رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز التاسع. يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لروما في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست.

فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لتورينو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في تسع.