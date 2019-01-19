ريال مدريد ينجو من إشبيلية بهدفي كاسيميرو ومودريتش

أفلت فريق ريال مدريد من كمين ضيفه إشبيلية وانتزع منه فوزا صعبا 2- صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وانتظر الريال طويلاً حتى تقدم بهدف سجله كاسيميرو في الدقيقة 78 وأضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



ورفع الريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، متصدر جدول الترتيب، وتوقف رصيد إشبيلية عند 33 نقطة في المركز الرابع.



يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لإشبيلية مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل ست.