قائد دورتموند يعلنها: لن انتقل إلى بايرن ميونخ

استبعد ماركو رويس قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، متصدر جدول الدوري الألماني انتقاله إلى النادي المنافس بايرن ميونخ.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال رويس: أعد بأنكم لن تشاهدوني في بايرن ميونخ... وفضلا عن ذلك، سأبلغ الثلاثين قريبا، وهم يرغبون أيضا في تغيير الهيكل العمري لديهم.



وكان بايرن ميونخ هزم الجمعة مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف ورفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط فقط عن بوروسيا دورتموند الذي يواجه لايبزغ يوم السبت.



وتابع رويس أنه لعب لمدة عشرة أعوام ضمن صفوف ناشئي نادي بوروسيا دورتموند، وأنه اضطر في لحظة ما إلى قبول عدم انضمامه إلى فريق المحترفين في بوروسيا دورتموند وكان والده يقول له دائما: أنت ستصبح أفضل وأفضل ويوما ما ستعود هنا مرة أخرى



وقال رويس: واليوم لدى هنا في دورتموند شعور كامل بأنني في بيتي، ولا يوجد شيء في أي مكان آخر أفتقده هنا، وهذا يجعلني فخورا وسعيدا وممتنا وما يجعلني أرفع من شأن هذا الأمر مرة أخرى هو أنني ألعب مع دورتموند كصبي من دورتموند، وهذا أمر جميل للغاية وحلم كبير.