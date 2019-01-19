ليفربول يربط ألكسندر-أرنولد بعقد "طويل الأمد"

وقع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت، عقداً جديداً "طويل المدى" مع مدافعه ترينت ألكسندر-أرنولد (20 عاماً) لينضم إلى قائمة طويلة من اللاعبين مددوا عقودهم مع الفريق الأحمر.

وحقق ألكسندر-أرنولد تطورا سريعا مع الفريق منذ أن وقع عقده السابق في 2017، حيث أثبت نفسه كعنصر أساسي لمركز الظهير الأيمن ضمن التشكيل الأساسي، كما تم استدعاؤه ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا.



وقال ألكسندر-أرنولد: الشهور الـ18 الماضية على وجه التحديد شكلت فترة من نوع خاص... وأتمنى الأفضل في الـ18 شهراً المقبلة وربما أكثر من ذلك.



وشارك ألكسندر-أرنولد، المتواجد بنادي ليفربول منذ أن كان في السادسة من عمره، في 67 مباراة بقميص الفريق وسجل أربعة أهداف.



وانضم ألكسندر-أرنولد إلى قائمة من اللاعبين الذين جدد ليفربول تعاقده معهم خلال العام الماضي، وتضم النجم المصري محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون وساديو ماني وجو غوميز وآندي روبرتسون.