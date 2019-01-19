ليفربول يعزز صدارته بفضل هدفي محمد صلاح

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز مثير على ضيفه كريستال بالاس 4 -3 يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفاز مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون 2 -1 وساوثهامبتون على ضيفه إيفرتون بذات النتيجة، ونيوكاسل يونايتد على ضيفه كارديف سيتي 3-صفر وبورنموث على ضيفه ويست هام يونايتد 2-صفر وتعادل واتفورد سلبيا مع بيرنلي.



وعلى ملعب أنفيلد واصل صلاح تألقه وسجل هدفين قاد بهما ليفربول للفوز على كريستال بالاس 4-3. وتقدم الأخير بهدف عن طريق اندروس تاونسيند في الدقيقة 34 وأدرك صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 47.



وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 53 ولكن جيمس تومكينز أدرك التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 65.



وسجل صلاح الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 75 قبل أن يؤكد السنغالي ساديو ماني فوز الفريق بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل ماكس ماير الهدف الثالث لكريستال بالاس، وأنهى ليفربول المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيمس ميلنر لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 89.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلتقي الأحد مع مضيفه هيديرسفيلد تاون.