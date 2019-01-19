وولفرهامبتون يخطف فوزاً مثيراً من ليستر

اقتنص فريق وولفرهامبتون فوزا مثيرا من ضيفه ليستر سيتي 4 – 3 يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل "هاتريك" من لاعبه دييغو جوتا.

وتقدم وولفرهامبتون بهدفين حملا توقيع دييغو جوتا وريان بينيت في الدقيقتين الرابعة و12، وعاد ليستر سيتي للمباراة عبر تسجيل هدفين بواسطة ديماراي غراي وكونور كودي لاعب وولفرهامبتون بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 47 و51.



وسجل جوتا الهدف الثاني له والثالث لوولفرهامبتون في الدقيقة 64 ولكن ويس مورغان أدرك التعادل لليستر قبل ثلاث دقائق من النهاية، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف جوتا هدف الفوز القاتل للولفرهامبتون بعد أن سجل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه.

ورفع الفوز رصيد وولفرهامبتون إلى 32 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن ليستر صاحب المركز التاسع.